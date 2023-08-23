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        Haberler Müzik Erol Evgin'e Bodrum Korosu - Magazin haberleri

        Erol Evgin'e Bodrum Korosu

        Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 11:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:09
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        Erol Evgin'e Bodrum Korosu
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        Bodrumluların ve tatilcilerin ilgi gösterdiği konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, 'Rüya', 'İçimdeki Fırtına', 'İmkansız Aşklar' gibi parçalarını seslendirdi.

        Erol Evgin'in konserini dinlemeye gelenler arasında ünlü ressam Devrim Erbil, torunu Erem Erol Evgin ve arkadaşları da vardı. 14 yaşında olan Erem, arkadaşlarıyla birlikte dedesini dinledi.

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