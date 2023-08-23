Erol Evgin'e Bodrum Korosu
Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu
Giriş: 23.08.2023 - 11:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:09
Bodrumluların ve tatilcilerin ilgi gösterdiği konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, 'Rüya', 'İçimdeki Fırtına', 'İmkansız Aşklar' gibi parçalarını seslendirdi.
Erol Evgin'in konserini dinlemeye gelenler arasında ünlü ressam Devrim Erbil, torunu Erem Erol Evgin ve arkadaşları da vardı. 14 yaşında olan Erem, arkadaşlarıyla birlikte dedesini dinledi.