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        Haberler Yaşam Erol Evgin kimdir, kaç yaşında? Erol Evgin’in hayatı ve biyografisi

        Erol Evgin kimdir, kaç yaşında? Erol Evgin’in hayatı ve biyografisi

        Albümleriyle ve sunuculuk performanslarıyla dikkat çeken Erol Evgin hayatı hemen hemen herkesin merak ettiği konuların başındadır. Sanatçı yönünün yanı sıra mimarlıkla da ilgilenen Erol Evgin kimdir, nereli, kaç yaşında ve hayatı gibi detayların tümü için okumaya devam edin…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:18
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        Erol Evgin kimdir?
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        Erol Evgin kimdir?” sorusuna; Türk pop müziği, sanatçısı, POPSAV kurucusu, sunucu, oyuncu, senaryo yazarı, besteci ve mimar olarak yanıt verilebilir. Erol Evgin, Yüksek İç Mimar Elvan Evgin Sheehan ve kendisi gibi sanatçılık yapan Murat Evgin’in babasıdır. Ozan, Erol ve Erem’in dedesi olan Evgin, Emel Evgin ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

        EROL EVGİN KAÇ YAŞINDA?

        Erol Evgin kaç yaşında?” sorusunun yanıtı 77’dir. Doğum adı “Mehmet Erol Evgin” olan sanatçı, 16 Nisan 1947 tarihinde dünyaya gelmiştir. Almanca ve İngilizce bilen Evgin, çok yönlü uğraşlarıyla bilinir ve Türkçe Pop ve Folklor türlerinde bilinen birçok eseri vardır.

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        EROL EVGİN NERELİ?

        İstanbul, “Erol Evgin nereli?” sorusunun cevabıdır. Yani sanatçı, 16 Nisan 1947’de İstanbul Moda’da doğmuştur ve aslen İstanbul’ludur. Naciye ve Cevdet Engin çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Evgin, 3-5 yaşlarından itibaren ses sanatçısı hayali kurmaya başladığını ifade eder.

        EROL EVGİN HAYATI

        Erol Evgin hayatı Kadıköy Moda’da dünyaya gelmesiyle başlamıştır. Yüksek öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümü’nde okumuştur. Çocuk yaşlarda sanatçı olmanın hayalini kurarak büyüyen Evgin, 1969 yılında ilk 45’lik plağını çıkarmıştır. 1980- 1984 yılları arasında, “Hisseli Harikalar Kampanyası” ve “Şen Sazın Bülbülleri” adlı müzikallerde sahneye başrol olarak çıkmıştır. 1992- 1994 yılları arasında Show TV’de yayınlanan “Süper Aile” programının sunucusu olmuştur. Sanatçının ayrıca; Erol Evgin Show, Bir Sevda Masalı ve Bir Şarkısın Sen isimli programlarda da sunuculuk yaptığı bilinmektedir.

        EROL EVGİN’İN ROL ALDIĞI FİLMLER

        • 1980: Renkli Dünya
        • 1985: Bir İlkbahar Sabahı
        • 1988: Hisseli Harikalar Kumpanyası
        • 1977: Meryem ve Oğulları

        EROL EVGİN’İN DİSKOGRAFİSİ

        • 45’lik ve Single’lar
        • 1969 – Sen – Eski Günler
        • 1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken
        • 1970 – Bir Gün Biter – Söyleme
        • 1970 – Her Akşam – Unutma Sen
        • 1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül
        • 1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim
        • 1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni
        • 1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya
        • 1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma
        • 1975 – Gel de Yanma – Efkâr
        • 1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse
        • 1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa
        • 1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme
        • 1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak
        • 1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın
        • 1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal
        • 2001 – Söyle Canım
        • 2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor 1969 – Sen – Eski Günler
        • 1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken
        • 1970 – Bir Gün Biter – Söyleme
        • 1970 – Her Akşam – Unutma Sen
        • 1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül
        • 1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim
        • 1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni
        • 1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya
        • 1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma
        • 1975 – Gel de Yanma – Efkâr
        • 1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse
        • 1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa
        • 1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme
        • 1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak
        • 1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın
        • 1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal
        • 2001 – Söyle Canım
        • 2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor

        EROL EVGİN ALBÜMLERİ

        • 1977 – İşte Öyle Bir Şey
        • 1979 – Erol Evgin 79
        • 1981 – Erol Evgin ve Renkli Dünyası
        • 1984 – Erol Evgin 84
        • 1985 – Yeni Bir Gün Doğarken
        • 1986 – Lades
        • 1988 – Erol Evgin 88
        • 1991 – Erol Evgin ile Yeniden
        • 1997 – Sen Unutulacak Kadın mısın?
        • 2003 – İbadetim
        • 2005 – İşte Öyle Bir Şey: Melih Kibar – Çiğdem Talu Şarkıları (1976-1980)
        • 2006 – Tüm Bir Yaşam: Melih Kibar – Çiğdem Talu Şarkıları (1980-1983)
        • 2009 – Hep Böyle Kal – 40 Yıl 40 Şarkı
        • 2011 – Gözbebeğim Sen Çok Yaşa
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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