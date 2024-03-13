Erol Evgin kimdir, kaç yaşında? Erol Evgin’in hayatı ve biyografisi

“Erol Evgin kimdir?” sorusuna; Türk pop müziği, sanatçısı, POPSAV kurucusu, sunucu, oyuncu, senaryo yazarı, besteci ve mimar olarak yanıt verilebilir. Erol Evgin, Yüksek İç Mimar Elvan Evgin Sheehan ve kendisi gibi sanatçılık yapan Murat Evgin’in babasıdır. Ozan, Erol ve Erem’in dedesi olan Evgin, Emel Evgin ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

EROL EVGİN KAÇ YAŞINDA?

“Erol Evgin kaç yaşında?” sorusunun yanıtı 77’dir. Doğum adı “Mehmet Erol Evgin” olan sanatçı, 16 Nisan 1947 tarihinde dünyaya gelmiştir. Almanca ve İngilizce bilen Evgin, çok yönlü uğraşlarıyla bilinir ve Türkçe Pop ve Folklor türlerinde bilinen birçok eseri vardır.

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EROL EVGİN NERELİ?

İstanbul, “Erol Evgin nereli?” sorusunun cevabıdır. Yani sanatçı, 16 Nisan 1947’de İstanbul Moda’da doğmuştur ve aslen İstanbul’ludur. Naciye ve Cevdet Engin çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Evgin, 3-5 yaşlarından itibaren ses sanatçısı hayali kurmaya başladığını ifade eder.

EROL EVGİN HAYATI

Erol Evgin hayatı Kadıköy Moda’da dünyaya gelmesiyle başlamıştır. Yüksek öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümü’nde okumuştur. Çocuk yaşlarda sanatçı olmanın hayalini kurarak büyüyen Evgin, 1969 yılında ilk 45’lik plağını çıkarmıştır. 1980- 1984 yılları arasında, “Hisseli Harikalar Kampanyası” ve “Şen Sazın Bülbülleri” adlı müzikallerde sahneye başrol olarak çıkmıştır. 1992- 1994 yılları arasında Show TV’de yayınlanan “Süper Aile” programının sunucusu olmuştur. Sanatçının ayrıca; Erol Evgin Show, Bir Sevda Masalı ve Bir Şarkısın Sen isimli programlarda da sunuculuk yaptığı bilinmektedir.

EROL EVGİN’İN ROL ALDIĞI FİLMLER

1980: Renkli Dünya

1985: Bir İlkbahar Sabahı

1988: Hisseli Harikalar Kumpanyası

1977: Meryem ve Oğulları

EROL EVGİN’İN DİSKOGRAFİSİ

45’lik ve Single’lar

1969 – Sen – Eski Günler

1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken

1970 – Bir Gün Biter – Söyleme

1970 – Her Akşam – Unutma Sen

1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül

1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim

1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni

1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya

1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma

1975 – Gel de Yanma – Efkâr

1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse

1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa

1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme

1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak

1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın

1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal

2001 – Söyle Canım

2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor 1969 – Sen – Eski Günler

1970 – İstemesen de – Aşk Başlarken

1970 – Bir Gün Biter – Söyleme

1970 – Her Akşam – Unutma Sen

1972 – Gurbet Türküsü – Deli Gönül

1972 – Karacaoğlan der ki – Aç Yüzünü Göreyim

1973 – Garip Gönlüm Olmuş Deli – Bulmak İsterim Seni

1974 – Geli Geliver – Sen Varsın ya

1974 – Bir Yıldız Doğdu Yüceden – Koş Gel Desen Kollarıma

1975 – Gel de Yanma – Efkâr

1976 – Şoför Mehmet – Tanrım Bu Hasret Bitse

1976 – İşte Öyle Bir Şey – Sevdan Olmasa

1977 – Bir de Bana Sor – Etme Eyleme

1978 – İçimdeki Fırtına – Yine de Güzeldir Yaşamak

1979 – Aldım Başımı Gidiyorum – Kader Utansın

1980 – Söyle Canım – Hep Böyle Kal

2001 – Söyle Canım

2010 – Yeni Yıla Sensiz Giriyorum – Sensiz Olmuyor

EROL EVGİN ALBÜMLERİ