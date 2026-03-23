EROL KÖSE KİMDİR?

1965 yılında doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış müzik yapımcılarından biriydi. Müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü adlı grubun üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıl boyunca grupla sahne performansları ve albüm çalışmaları gerçekleştirdi.

Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım atan Köse, 2000'li yıllarda bu kariyerini pekiştirdi. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı. Genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaparak Türk müzik sektörüne önemli katkılarda bulunan Köse, aynı zamanda doktor unvanına da sahipti. Erol Köse 61 yaşında hayata veda etti.