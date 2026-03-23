        Erol Köse kimdir, kaç yaşındaydı? Erol Köse neden vefat etti, hastalığı neydi? Erol Köse hayatı ve kariyeri

        Erol Köse kimdir, kaç yaşındaydı? Erol Köse neden vefat etti, hastalığı neydi?

        Türk müzik ve magazin dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Erol Köse'nin hayatını kaybettiği yönündeki haberler gündeme oturdu. İstanbul Sarıyer'de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Köse'nin yüksek kattan düştüğü ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayın detayları ve nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 16:33 Güncelleme:
        İstanbul’da yaşanan trajik olay, sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Sarıyer Maslak’taki bir rezidansta gerçekleşen olayda, Erol Köse’nin 16. kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor.Peki, Erol Köse kimdir, kaç yaşındaydı? Erol Köse neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte Erol Köse hayatı ve kariyeri...

        ÜNLÜ YAPIMCI VEFAT ETTİ

        Ünlü yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sarıyer Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda meydana gelen olayda, 16. kattan düştüğü belirtilen Köse olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

        EROL KÖSE KİMDİR?

        1965 yılında doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış müzik yapımcılarından biriydi. Müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü adlı grubun üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıl boyunca grupla sahne performansları ve albüm çalışmaları gerçekleştirdi.

        Deniz Arcak'ın albüm teklifiyle yapımcılığa adım atan Köse, 2000'li yıllarda bu kariyerini pekiştirdi. Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı. Genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaparak Türk müzik sektörüne önemli katkılarda bulunan Köse, aynı zamanda doktor unvanına da sahipti. Erol Köse 61 yaşında hayata veda etti.

