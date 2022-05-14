Erşan Kuneri hakkında araştırmalar dizinin başlaması ile birlikte hız kazandı. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu gibi birçok ünlü ismin yer aldığı yapımın konusu ve gerçekte olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Erşan Kuneri kimdir, gerçek kişi mi? İşte, Erşan Kuneri konusu, oyuncuları ve dizi hakkında merak edilen soruların yanıtı...