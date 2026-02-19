Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Ersay Üner'den Beren Saat'e destek: Enerjik buldum

        Ersay Üner'den Beren Saat'e destek: Enerjik buldum

        Ersay Üner, Beren Saat'in ilk çıkardığı 'CapitaliZoo' adlı şarkısına övgü dolu sözler sarf etti; "Keyifli ve enerjik buldum. Keyifle yapılmış"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 09:19 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enerjik buldum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in yaratıcı dünyası beyazperdeye taşındı. SM Sanat katkılarıyla hayata geçen 'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' filminin galası Zorlu PSM'de yapıldı. Şengül Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği projenin galasına Egemen-Beyhan Bağış, Leyla Alaton, Feryal Gülman, Keremcem sevgilisi Sena Seçen ve Ersay Üner gibi isimler katıldı.

        Devrim Erbil; "Kendi çağımın sanatçısıyım. Gençler bugün daha ileri gidiyorlar. Bu projenin sanatın ve sinemanın gelişmesine katkım olur diye düşündüm. Bu belgesel değil. Konulu bir film, Türkiye'de ilk defa olan bir şey herhalde... Herkese teşekkür ediyorum. Çocukluğunu, gençliğimi, olgunluk yaşımı ve bugün ki halimi görecekler filmde" dedi.

        REKLAM
        Şengül Oğuz ve Devrim Erbil
        Şengül Oğuz ve Devrim Erbil

        Şengül Oğuz; "Türkiye'nin en kıymetli sanatçılarından biriyle ortak proje yapmak bizim için gurur. Türk sanatına böyle kıymetli eserler bıraktığı için kendisinin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Oğuz, "Devrim Bey'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Devrim Bey'le uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Yazın Devrim Bey'i hep ziyarete gideriz. Bize bu projeden bahsetti. Beyazperdeye uyarlanması konusunda destek gerekiyor. Bizde SM Sanat olarak keyifle başladık" cevabını verdi.

        Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 'Aşka Yazılan Şarkılar' konseptiyle sahneye çıkan Ersay Üner; "İnanılmaz güzel geçti. Baştan sonra beraber şarkılar söyledik. Duygusallaştık. Çok güzel sürprizler olacak. Bayramı geçtikten sonra albümü çıkaracağım. Dinlenmeye ihtiyacım var. Fırsat bulursam Ramazan ayında 10 gün dinleneceğim. Biraz yoruldum ama işimi çok seviyorum" dedi.

        REKLAM
        Beren Saat
        Beren Saat

        ERSAY ÜNER'DEN BEREN SAAT'E DESTEK

        Beren Saat'in çok konuşulan 'CapitaliZoo' şarkısı hakkında da konuşan Üner, "Keyifli ve enerjik buldum. Keyifle yapılmış. Kenan ağabey (Kenan Doğulu) ve Beren'i çok severim" ifadelerini kullanarak Beren Saat'e destek verdi.

        Şarkıcı Keremcem de "Devrim Hoca müthiş insan. Devrim Hoca tavla arkadaşım. Bodrum'a gittikçe tavla oynuyoruz. Geçen gün 17 maç yapmışız. Türk sanatının en önemli isimlerinden" diye konuştu.

        Keremcem ve sevgilisi Sena Seçen
        Keremcem ve sevgilisi Sena Seçen
        ÖNERİLEN VİDEO

        Paşa'yı canı pahasına korudu, akıntıya kapılmaktan son anda kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde debisi yükselen çaydaki taşkında mahsur kalan 'Paşa' isimli köpeği çardak çatısına çekerek, suda sürüklenmesini önleyen işletme sahibi Serkan Şimşek ile çalışanı Abdullah Alp'in, köpeği kurtarma çabası sanal medyada ilgi gördü. Şimşek, "Yukarı nasıl çıkardık bilmiyorum, ...
        #ersay üner
        #beren saat
        #Kenan Doğulu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        5 işsizden 1’i sanayiden
        5 işsizden 1’i sanayiden
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor