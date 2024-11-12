Ersin Korkut'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, aralarında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 kişi, dün sabah saatlerinde göz altına alındı. 16 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videounun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir.

Bütün bu yaşananlar sırasında, ünlü oyuncu Ersin Korkut'un da yasa dışı bahse teşvikte bulunduğu bir videosu sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Korkut, avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla açıklama yaptı:

Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04. 07. 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir. Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır.

Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Ersin KORKUT

Vekili

Av. Bişar Abdi ALINAK