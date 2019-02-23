Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide mücadele edecekleri Beşiktaş'a karşı karnesi kötü.
A takımdaki ilk teknik direktörlük tecrübesini 1996 yılında Denizlispor'un başında yaşayan Ersun Yanal, 23 yıllık kariyerinde Beşiktaş'a karşı 33 sınav verdi.
Yanal 7 farklı takımla Beşiktaş'a karşı 33 maçta sadece 5 kez kazanırken, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.
Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal'ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası'nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı 12 yıllık galibiyet hasretini de bitirmeye çalışacak.
Yanal, 28 Şubat 2007'deki galibiyetin ardından Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 14 maçta 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı.
Deplasmanda da 16 yıllık hasret
Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı deplasmandaki son galibiyetini ise 16 yıl önce elde etti.
Gençlerbirliği'nin başında Türkiye Kupası'nda Yanal, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 5 Mart 2003'te Beşiktaş karşısında uzatmaya giden maçta 4-3'lük galibiyetin sevincini yaşamıştı.
Yanal, Fenerbahçe'yle Beşiktaş karşısında deplasmanda 5 bin 836 gün sonra galip gelmeye çalışacak.
Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş deplasmanlarında ise toplam 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'yle 4 derbide tek galibiyet
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 derbi maçta 1 kez galip gelebildi.
Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyon yapan Yanal, söz konusu dönemde çıktığı 4 derbide 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.
Galatasaray'a deplasmanda kaybedip iç sahada kazanan Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş'la iki derbide de berabere kalmıştı.
5 yıl sonra derbi heyecanı
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşayacak.
Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014'te Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Bu karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1 berabere bitmişti.
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