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Haberler > Futbol Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyetine 12 yıldır hasret

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 12 yıl önce Vestel Manisaspor'un başında aldı Beşiktaş'a karşı 7 farklı takımla 33 maça çıkan Yanal, sadece 5 kez galibiyet sevinci yaşadı Ersun Yanal, Beşiktaş deplasmanındaki son galibiyetini 16 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti . Fenerbahçe'nin başında 5 yıl sonra derbiye çıkacak Yanal'ın, sarılacivertlilerle 4 derbide 1 galibiyeti bulunuyor

AA