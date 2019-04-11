Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.
İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 11 Ağustos 2013'te yapıldı. TFF Süper Kupa'da Kayseri'de oynanan maçı Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 6 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle 11. randevuyla devam edecek.
TERİM'İN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.İki teknik adamın rekabetinde Terim tamamında Galatasaray'ın başında yer alırken, Yanal, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.
Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 10 maçın 9'unu kaybetmedi.Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal bir kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 5 maç ise berabere bitti.
YANAL'IN TEK GALİBİYETİ 17 YIL ÖNCE
Ersun Yanal, Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı tek galibiyetini yaklaşık 17 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002'de Fatih Terim'in Galatasaray'ını Ankara'da 1-0 yendi.Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 7 maçta Yanal'ın takımları galibiyet mutluluğu yaşayamadı.
TEK DERBİDE RAKİP OLDULAR
İki teknik adam kariyerlerinde sadece bir kez derbide karşı karşıya geldi.TFF Süper Kupa maçında Kayseri'de 11 Ağustos 2013'te Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi sınavını Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı verdi.
Normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, uzatma dakikalarında Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İki teknik adam kariyerlerinde yine bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle birbirlerine 14 Nisan'da rakip olacak.
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Yanal'ın takımı
|Terim'in takımı
|Skor
|4 Ekim 1996
|Süper Lig
|Denizlispor
|Galatasaray
|0-2
|18 Aralık 1999
|Süper Lig
|Denizlispor
|Galatasaray
|2-4
|24 Kasım 2002
|Süper Lig
|Gençlerbirliği
|Galatasaray
|1-0
|11 Mayıs 2003
|Süper Lig
|Gençlerbirliği
|Galatasaray
|1-1
|31 Ağustos 2003
|Süper Lig
|Gençlerbirliği
|Galatasaray
|1-2
|15 Şubat 2004
|Süper Lig
|Gençlerbirliği
|Galatasaray
|2-2
|22 Ocak 2012
|Süper Lig
|Eskişehirspor
|Galatasaray
|0-0
|6 Ekim 2012
|Süper Lig
|Eskişehirspor
|Galatasaray
|1-1
|2 Mart 2013
|Süper Lig
|Eskişehirspor
|Galatasaray
|0-0
|11 Ağustos 2013
|TFF Süper Kupa
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|0-1
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