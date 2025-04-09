Ersun Yanal'ın acı günü!
Türk futbolunun önemli isimlerinden Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti.
A Milli Takım ve Fenerbahçe dahil birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal'ın vefatıyla sarsıldı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bahriye Yanal, memleketi Denizli'de hayatını kaybetti. Bahriye Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği açıklandı.