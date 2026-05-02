Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ertan Torunoğulları: Hiçbir ayrılık nedensiz ve tek taraflı değildir!

        Ertan Torunoğulları: Hiçbir ayrılık nedensiz ve tek taraflı değildir!

        Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiçbir ayrılık nedensiz değildir"

        Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Trendyol Süper Lig'de kalan 2 maçı da iyi oyunla kazanarak sezonu tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

        Torunoğulları, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Ertan Torunoğulları, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından "Biz seçildiğimiz günden beri çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan ama öz konuşan ve işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz ve tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ligin en formda takımlarından birini iyi oyunla yendiklerini belirten Torunoğulları, şöyle devam etti:

        "Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız. Gelip destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Sezonu güzel bir şekilde kapatarak vedalaşacağız."

        Torunoğulları, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ayrılık sürecinde kendisini desteklemeye giden taraftarlara ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

        "Uğurlamaya giden taraftarlarımız Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı, bunu kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin 1 oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Bize olunca başka nedenler aranıyor. Giden gitmiş yapacak bir şey yok."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlaması başladı -

        1 MAYIS Emek ve Dayanışma günü nedeniyle İstanbul'daki kutlamaların Kadıköy'den sonraki ikinci adresi Kartal oldu. Programa katılmak için gelenler üstleri aranarak Kartal Meydanı'na alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi