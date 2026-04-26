Ertan Torunoğulları: 'Sakın ha sezonu' herkese hayırlı olsun

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Ertan Torunoğulları, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik Aralık ayında yaptığı "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın, asıl işimize dönelim. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, bende çıkar her şeyi ifade ederim!" şeklindeki sözlerine gönderme yaptı.

Derbi sonrası konuşan Ertan Torunoğulları "Arkadaşlar, "Sakın Ha" sezonu herkese hayırlı olsun!" dedi.

Açıklamalarına devam eden Ertan Torunoğulları; "En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.