Ertan Torunoğulları: Transferi konuşmak için erken

Türkiye Kupası grup eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Grup aşamasının ilk haftasında Beşiktaş’ı konuk edeceklerini hatırlatan Ertan Torunoğulları, “Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçımızda evimizde Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Ligdeki maçımız çekişmeli geçmişti. Umuyorum ki kupada da güzel bir maç izleteceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘TRANSFERİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN’

Transfer çalışmalarının her zaman devam ettiğinin altını çizen Torunoğulları, “Büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli devam eder. Şu anda transferi konuşmak için erken. Ligde 3 maçımız daha var. Bu maçları aldıktan sonra, transfer sezonu başlayınca sizlerle çalışmaları paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

TANER SÖNMEZER: HER YERDE KENETLENMİŞ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Yer aldıkları 3 kulvarda da şampiyon olmak istediklerini belirten Taner Sönmezer, “Biz iki kişi buradayız. Bu da kulübümüzün nasıl bir aile ortamı içinde olduğunu gösteriyor. Her yerde kenetlenmiş şekilde çalışıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası hayırlı olsun. Centilmence, sakatlıksız, bol gollü maçlar olsun. Hem lig, hem Avrupa hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam ediyoruz. 3 alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız, kulübümüz ve yönetimimiz buna odaklandı. İlk maçımızı Beşiktaş'la sahamızda yapacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız ama galip gelip kupada yoluna devam eden taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.