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        Haberler Gündem Güncel Ertan Yıldız'a baskı iddiasına soruşturma | Son dakika haberleri

        Ertan Yıldız'a baskı iddiasına soruşturma

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:42
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        Ertan Yıldız'a baskı iddiasına soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız hakkında 11 Mayıs'ta, "etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği ve etkin pişmanlık içerir ifade verdiği" şeklinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Haberler sonrası özellikle son 3 gündür suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu isimli şüphelinin avukatları olan Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan organizesinde, şüpheli Ertan Yıldız ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığıyla halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', bunun için Yıldız'ın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır."

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        #haberler
        #Ertan Yıldız
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