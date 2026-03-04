Ertuğrul Doğan: Amacımız; her sezon yarışan bir Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 233’üncü sayısına yaptığı açıklamada, sportif akıl ve kurumsal güç üzerine kurulu bir modelle Trabzonspor’u kalıcı bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Doğan, Trabzonspor’un köklü karakterine vurgu yaparak, "Trabzonspor camiası kurulduğu günden bu yana kendi şartları içinde düşünme cesareti gösteren bir spor aklının temsilcisi olmuştur. Merkezden beslenmemiş, kendi dinamiklerini üreten bir yapı kurmuştur. Bugün hedefimiz bu karakteri çağın gereklilikleriyle buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANMA

Göreve geldiklerinde temel sorularının Trabzonspor’u ekonomik ve sportif anlamda kalıcı bir güce nasıl dönüştürecekleri olduğunu belirten Doğan, “Bu soruya verdiğimiz cevap üç ana eksen üzerine kurulmuştur. Birincisi finansal olarak yeniden yapılanmadır. Kulübümüzün sürdürülebilirliği için mali disiplin vazgeçilmezdir. Gelir-gider dengesini sağlamak, borç yükünü azaltmak ve kaynak kullanımında rasyonel davranmak temel önceliğimiz olmuştur. Kısa vadeli rahatlama sağlayan geçici çözümler yerine uzun vadeli bir finansal mimari kurmayı tercih ettik. Amacımız Trabzonspor’un geleceğini ipotek altına almadan büyüyen bir ekonomik model oluşturmaktır. Şu ana kadar gayet iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

REKLAM

"HER SEZON YARIŞAN BİR TRABZONSPOR İNŞA ETMEK EN TEMEL AMACIMIZDIR"

Modern futbolda planlama ve veri temelli yaklaşımın önemine dikkat çeken Doğan, transfer politikalarında dengeyi esas aldıklarını söyledi. Doğan, “Modern futbolu tek başına tutkuyla yönetemeyiz. Bunun için planlama ve veri temelli yaklaşım gerekir. Transfer politikamızda denge esas olmuştur. Genç oyuncu yatırımı ile tecrübeli isimleri doğru oranlarda bir araya getiren bir yapı kurduk. Altyapıya yaptığımız yatırımları artırarak kulübümüzün kendi üretim gücünü yükseltmeyi stratejik öncelik haline getirdik. Hedefimiz asla bir sezonluk çıkış olmadı, olmayacak da! Her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmek en temel amacımızdır” ifadelerini kullandı.