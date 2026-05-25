Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara çağrı!

        Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara çağrı!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarlara kombine çağrısında bulundu ve yeni sezonda başarılar hedeflediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 19:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara çağrı!

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hem ligde hem de Avrupa’da bordo-mavili kulübe yakışan başarılar hedeflediklerini söyledi.

        Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, geride kalan sezonu Türkiye Kupası zaferiyle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu başarı; yalnızca sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetimimizin değil, her koşulda takımının yanında duran büyük Trabzonspor taraftarının eseridir" dedi.

        Yeni sezon öncesi camiaya birlik mesajı veren Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Fatih Tekke hocamızla birlikte büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Önümüzdeki sezon lig ve Avrupa’da başarı hedeflediklerini kaydeden Doğan, taraftarlara kombine çağrısında bulunarak şunları söyledi:

        "Siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arbedenin ardından Genel Merkezden görüntüler

        Yaşanan arbede ve Özel'in merkezden ayrılması sonrası bina içinden görüntüler gelmeye başladı. Öte yandan Özel'in fotoğrafının indirildiği görüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Beşiktaş’ta teknik arayış!
        Beşiktaş’ta teknik arayış!
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi