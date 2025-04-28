Ertuğrul Doğan: Kupayı alıp döneceğiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI ALIP DÖNECEĞİZ" Takımda herkesin şampiyonluğa inandığını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Çok gururluyuz. Çocuklarla görüştük. Herkes çok inançlı. Çok zor fikstürden geldik. Avrupa'nın devleriyle eşleştik. Bizim için de, Türkiye için de çok önemli. Türkiye için milat olur umarım. Bu işin lokomotifi de Trabzonspor olurdu. Bizim gözümüzde bu takım şampiyondur. Biraz önce içeride onlara 'Bu bir şans, tüm Avrupa sizi izleyecek' dedim. Yüzlerce scout izleyecek. Rakiplerimizde devşirmeler var. Biz sadece Türk çocuklarıyla oynadık. Farklı bir duruş da sergiliyoruz. Bugün kupayı alıp Türkiye'ye döneceğiz." dedi.

"HEPSİ BARCELONA'YI İSTİYORDU" Açıklamalarına devam eden Doğan, "Futbolcular bizden daha rahat. İnançları çok yüksek. Hepsi Barcelona'yı istiyordu, öyle oldu. Kupayı alacaklar." ifadelerini kullandı.