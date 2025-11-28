Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Uzun vadede sürdürülebilir başarıya odaklandık! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Uzun vadede sürdürülebilir başarıya odaklandık!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; günü kurtarmaya değil, uzun vadede sabırla sürdürülebilir başarıya odaklandıklarını söyledi.

        Giriş: 28.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:08
        "Sürdürülebilir başarıya odaklandık!"
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, günü kurtarmaya değil, uzun vadede sabırla sürdürülebilir başarıya odaklandıklarını söyledi.

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisi için bir yazı kaleme aldı. Genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro oluşturduklarını belirten Başkan Doğan, "Şu anda bir yapılanmanın içindeyiz. Bu, sabır isteyen ama doğru bir süreç. Fatih Tekke hocamızla birlikte genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduk. Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor’unu kurmak içindir. Takımımız hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır. Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıktıkça, oyuncularımız da takım da çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor" ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yavaş yavaş taşların yerine oturduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Doğru yoldayız. Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek."

