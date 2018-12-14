UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalmayı garantileyen Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0 mağlup olurken Erwin Koeman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yenilgiyi değerlendiren Koeman, "Tipik bir 0-0 maçıydı ama yaptığımız bir hatayla golü yedik. Maçın ilk yarısında daha iyi olan taraf bizdik. Kalemize gelen ilk top golle sonuçlandı. Bizim için bu sezonun genel görüntüsünü yansıtan bir gol oldu." şeklinde konuştu.

"YİĞİTHAN'IN DURUMU İYİ GÖRÜNMÜYOR"

Koeman, karşılaşmada sakatlık geçiren ve sedyeyle oyundan çıkan Yiğithan Güveli'nin durumunun kötü göründüğünü belirterek, "Durumu çok iyi görünmüyor açıkçası. Kontrollerinin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koeman, kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuştu ve "Her şeye hazırım" dedi.

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