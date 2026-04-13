        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 19.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:22 Güncelleme:
        Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4 şiddetindeki depremde yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Kemahlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

