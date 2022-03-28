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Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
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AA

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada 1 kişi olay yerinde öldü, 32 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı. Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 30 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." diye konuştu. Vali Makas, bazı yolcuların yaralarının hafif olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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