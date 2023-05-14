Erzincan Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Erzincan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Erzincan başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Erzincan seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Erzincan Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.77 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:09 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.8 oldu. Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 74.596 oyla yüzde 58.73 - Kemal Kılıçdaroğlu: 46.176 oyla yüzde 36.36 - Sinan Oğan: 6.010 oyla yüzde 4.73 - Muharrem İnce: 229 oyla yüzde 0.18 aldı. Erzincan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Erzincan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.05 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:09 itibarıyla yüzde 87.2 oranında açıldı. 2023 Erzincan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 70.554 oyla yüzde 59.24 - Millet İttifakı: 43.916 oyla yüzde 36.87 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.454 oyla yüzde 1.22 - Ata İttifakı: 1.357 oyla yüzde 1.14 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 98 oyla yüzde 0.08 aldı. Saat 21:09 itibarıyla 2023 Erzincan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

