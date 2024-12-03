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        Erzincan'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan atlar kurtarıldı

        Erzincan'da yoğun karın ardından yaylada mahsur kalan köylülere ait atlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:38
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        Erzincan'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan atlar kurtarıldı
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        Erzincan'da yoğun karın ardından yaylada mahsur kalan köylülere ait atlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kent merkezine bağlı Tatlısu köyünün 2 bin rakımlı yayla yolunun kar ve tipiden kapanması nedeniyle bölgede bulunan köylülere ait atlar mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 metrelik karla mücadele ederek yaylanın yolunu açtı.

        Bölgede mahsur kalan atlar, köylüler tarafından açılan yoldan yerleşim yerine getirildi.

        Köylülerden Fikret Ateş, AA muhabirine, yoğun kar ve tipi nedeniyle yayla yolunun kapandığını söyledi.

        Bu nedenle köylülere ait atların da yaylada mahsur kaldığını ifade eden Ateş, "Biz de muhtarımızla beraber durumu İl Özel İdaresine bildirdik. Sağ olsunlar hemen çalışmalarına başlayıp yolu açtılar ve köylülerimiz de atlarını getirdiler. Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mehmet Emre Canpolat’a, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Çağlar Çiltaş ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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