Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzincan'da eritmek istediği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

        Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 00:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzincan'da eritmek istediği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

        Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. (43), ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Muhammet A, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan Muhammet A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı
        Erzincan'da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı
        Erzincan'da eritmek istediği kurşunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Erzincan'da eritmek istediği kurşunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Erzincan'da yolu temizleyen greyder, karla kaplı otomobilin üzerine çıktı
        Erzincan'da yolu temizleyen greyder, karla kaplı otomobilin üzerine çıktı
        Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat aç...
        Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat aç...
        İş makinesinin yol temizliği sırasında kara gömülen otomobile çarptığı kaza...
        İş makinesinin yol temizliği sırasında kara gömülen otomobile çarptığı kaza...
        Erzincan-Erzurum kara yolu, kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapandı
        Erzincan-Erzurum kara yolu, kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapandı