        Erzincan'da büyük ak balıkçıl beslenirken görüntülendi

        Erzincan’da büyük ak balıkçıl beslenirken görüntülendi

        Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda büyük ak balıkçıl avlanırken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan'ın çektiği fotoğraflar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

        Giriş: 24.03.2026 - 09:59
        Erzincan'da avlanırken görüntülendi

        Erzincan'da, 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Ekşisu Sazlığı, eşsiz doğası ve göl manzarasıyla dikkat çekiyor.

        Çok sayıda kuş türünün barındığı sazlıkta deniz, nehir kıyıları ve sulak bölgelerde yaşayan büyük ak balıkçıl kuşu görüldü.

        Erzincan'ın merkeze 7 kilometre mesafede, Munzur ve Keşiş Dağları’nın ortasındaki ‘Ulusal öneme haiz sulak alan’ olarak ilan edilen sazlık, kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

        Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu göç yolculuğunda önemli bir durak noktası olan Ekşisu Sazlığı’na gelen kuşları gözlemlemek isteyen doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, büyük ak balıkçılı balık avlarken görüntüledi.

        Civan’ın çektiği görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

