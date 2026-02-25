Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

        Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

        Erzincan'da apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki engelli kadın, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

        25.02.2026 - 09:28
        3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Erzincan’da apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki engelli kadın, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        APARTMAIN ÜÇÜNCÜ KATINDAN DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1272. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bedensel ve zihinsel engelli Aynur Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın üçüncü katından düştü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay tedavi gören Aynur Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Öte yandan, Aynur Ö.’nün daha önce de aynı evin üçüncü katından düştüğü ve o olaydan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

