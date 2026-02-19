Canlı
        Erzincan'da yangın paniği: 3'ü çocuk 8 kişi etkilendi | Son dakika haberleri

        Erzincan’da yangın paniği: 3'ü çocuk 8 kişi etkilendi

        Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 00:50 Güncelleme: 19.02.2026 - 00:52
        Erzincan'da yangın paniği: 3'ü çocuk 8 kişi etkilendi
        Erzincan'da Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Nedir Ne Değildir? - 17 Şubat 2026 (İran Savaşa Ne Kadar Hazır?)

        Kapıda olan ne; savaş mı, uzlaşı mı? İran-ABD müzakereleri nasıl sonuçlanacak? İran neye direniyor, ABD ne istiyor? Uzlaşılan başlıklar hangileri? ABD ve İran nerede taviz verir, nerede sabit durur? "İlkelerde Anlaştık" ne demek? İran savaşa ne kadar hazır? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Tü...
