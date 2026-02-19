Erzincan’da yangın paniği: 3'ü çocuk 8 kişi etkilendi
Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.