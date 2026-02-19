Erzincan’da yangın paniği: 3'ü çocuk 8 kişi etkilendi

Kapıda olan ne; savaş mı, uzlaşı mı? İran-ABD müzakereleri nasıl sonuçlanacak? İran neye direniyor, ABD ne istiyor? Uzlaşılan başlıklar hangileri? ABD ve İran nerede taviz verir, nerede sabit durur? "İlkelerde Anlaştık" ne demek? İran savaşa ne kadar hazır? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Tü... Daha Fazla Göster

Kapıda olan ne; savaş mı, uzlaşı mı? İran-ABD müzakereleri nasıl sonuçlanacak? İran neye direniyor, ABD ne istiyor? Uzlaşılan başlıklar hangileri? ABD ve İran nerede taviz verir, nerede sabit durur? "İlkelerde Anlaştık" ne demek? İran savaşa ne kadar hazır? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu, Siyaset Bilimci Dr. İbrahim Uslu, Ülke TV GYY Hasan Öztürk, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster