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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da 4 ev, 3 ahır yandı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı

        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:41
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        Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Yaylaözü Mahallesi'ndeki bir samanlıkta gece saatlerinde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

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        Kısa sürede evlere ve ahırlara sıçrayan yangın sonrası, ikametlerde yaşayanlar ve ahırdaki hayvanlar tahliye edildi.

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        İhbar üzerine mahalleye Pazaryolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde söndürülen yangında, 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

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