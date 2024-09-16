Erzurum'da cezalı olmasına rağmen trafiğe çıktı, ehliyetinden oldu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de kent merkezindeki Gez Kavşağı'nda yaralamalı kazaya karışan araç sürücüsü M.E.K'ye trafikten men edilen muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, kaza mahallinden ayrılmak, yetersiz ehliyet kullanmak ve psikoteknik belgesi bulunmadan araç kullanma gibi maddeleri ihlalden 24 bin 824 lira para cezası uygulandı.

Aynı aracı 14 Eylül'de Erzurum Lisesi Kavşağı'nda gören ekipler, araç sahibi V.K'ye, trafikten men edilmesine rağmen muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ceza keserek aracı çekici üzerinde sahibine teslim etti.