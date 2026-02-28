Canlı
        Haberler Yaşam Erzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldi

        Erzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldi

        Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesi'nde çift başlı buzağı doğdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Çift başlı dünyaya geldi

        Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Beşpınarlar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 56 yaşındaki Korkmaz Hocaoğlu'nun gebe ineği sancılandı.

        Yapılan kontrollerde doğacak buzağının çift başlı olduğu belirlenince veteriner hekimden yardım istendi.

        İneği kontrol eden veteriner hekim, buzağıyı sezaryen yöntemi ile aldı. 2 başı, 2 kulağı, 4 gözü bulunan buzağının sağlıklı olduğu belirtildi.

        Korkmaz Hocaoğlu, "56 yaşındayım, yıllardır hayvancılık yapıyorum. İlk defa böyle bir olay gördük. Buzağının 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü var. Şu anda sağlık durumu iyi. Annesini emmesinde de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

        #çift başlı buzağı
        #Erzurum
