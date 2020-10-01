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Erzurum'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi

Erzurum'un Olur ilçesinde, avlanması yasak ve koruma altındaki türlerden çengel boynuzlu yaban keçileri, sürü halinde yiyecek aramak için indikleri mahallede görüntülendi...

Erzurum'da sürü halinde görüntülendi
AA

Sürü halindeki dağ keçileri, Ormanağzı Mahallesi'ndeki Erzurum-Artvin kara yolu kenarında beslenirken kaydedildi.

AA'nın haberine göre Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçede görüntülenen keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Doğasever Hakan Selçuk, yaptığı açıklamada, dağ keçilerinin avlanmasının yasak olduğunu, böyle bir güzelliği görmenin ayrıca mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tanıtım görevlisi Canan Şimşek de görev için geldikleri ilçede dağ keçileriyle karşılaşmaktan dolayı hem şaşkınlık yaşadığını hem de mutlu olduğunu söyledi.

Dağ keçilerinin korunmasının doğa için önemine işaret eden Şimşek, yaban hayatına zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti.

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