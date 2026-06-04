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        Haberler Yaşam Erzurum'daki Zagos Gölü eriyen kar sularıyla doldu

        Erzurum'daki Zagos Gölü eriyen kar sularıyla doldu

        Erzurum'un İspir ilçesinde, her yıl eriyen kar sularıyla oluşan Zagos Gölü, çam ormanları ve karlı dağ manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Karların erimesiyle yeniden hayat buldu

        Erzurum'un İspir ilçesinde çam ormanlarının arasında bulunan ve eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Ardıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan, yöre halkının 'Zagos' olarak adlandırdığı göl, her yıl ilkbaharda Deve Dağları'nda biriken karların erimesiyle yeniden hayat buluyor.

        Dağlardan gelen kar suyunun göl yatağında toplanmasıyla oluşan Zagos Gölü, çevresindeki çam ormanları ve zirvelerinde halen kar bulunan Deve Dağları ile güzel görüntü oluşturuyor.

        Doğaseverlerin ilgisini çeken göl ve çevresi, havadan görüntülendi.

        Öte yandan, göl, yazın ilerleyen dönemlerinde küçülerek, büyük ölçüde kuruyor.

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