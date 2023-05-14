Erzurum Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Erzurum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Erzurum başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Erzurum Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Erzurum seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Erzurum Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 85.08 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:09 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 82.8 oldu. Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 223.864 oyla yüzde 69.15 - Kemal Kılıçdaroğlu: 79.309 oyla yüzde 24.50 - Sinan Oğan: 19.450 oyla yüzde 6.01 - Muharrem İnce: 1.119 oyla yüzde 0.35 aldı. Erzurum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Erzurum Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 84.71 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:09 itibarıyla yüzde 79.6 oranında açıldı. 2023 Erzurum milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 202.869 oyla yüzde 66.96 - Millet İttifakı: 44.956 oyla yüzde 14.83 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 33.303 oyla yüzde 10.99 - Ata İttifakı: 6.324 oyla yüzde 2.09 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 693 oyla yüzde 0.24 aldı. Saat 21:09 itibarıyla 2023 Erzurum milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

