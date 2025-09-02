Firari doktor ormanda ölü bulundu!
Erzurum'da, 22 Temmuz 2025 tarihinde ormanlık alanda bedeni tamamen çürümüş olarak bulunan cansız bedenin, Sakarya'da 2006 yılında işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı Dr. Erdal Bektaş olduğu ortaya çıktı
Erzurum'da, Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde hayatını kaybetmiş birini görünce polisi aradı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
İHA'daki habere göre aldığı ihbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın alandaki ormanlık alana gelen polis, bedeni tamamen çürümüş erkek cesediyle ilgili çalışma başlattı.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, incelemenin ardından cenazeyi ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
AĞIR MÜEBBET HAPİS ALIP KAÇMIŞTI
Cansız bedenin, Erzurum Adliyesi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasında karar duruşmasına katılan Dr. Erdal Bektaş'ın olduğu saptandı. Bektaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması sonrasında kaçmıştı. Bektaş, 48 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.