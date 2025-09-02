Habertürk
        Firari doktor ormanda ölü bulundu | SON DAKİKA HABERİ

        Firari doktor ormanda ölü bulundu!

        Erzurum'da, 22 Temmuz 2025 tarihinde ormanlık alanda bedeni tamamen çürümüş olarak bulunan cansız bedenin, Sakarya'da 2006 yılında işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı Dr. Erdal Bektaş olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 02.09.2025 - 07:33
        Firari doktor ormanda ölü bulundu!
        Erzurum'da, Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde hayatını kaybetmiş birini görünce polisi aradı.

        POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

        İHA'daki habere göre aldığı ihbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın alandaki ormanlık alana gelen polis, bedeni tamamen çürümüş erkek cesediyle ilgili çalışma başlattı.

        KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, incelemenin ardından cenazeyi ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS ALIP KAÇMIŞTI

        Cansız bedenin, Erzurum Adliyesi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasında karar duruşmasına katılan Dr. Erdal Bektaş'ın olduğu saptandı. Bektaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması sonrasında kaçmıştı. Bektaş, 48 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.

