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        İzmir'de öldürülen polisin eşi: Ocağımı yıktılar, ocakları yıkılsın

        İZMİR'inÇiğli ilçesinde markette çıkan tartışmada öldürülen polis memuru Mehmet Sıddık Temel (51), memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:35 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:40
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        İzmir'de öldürülen polisin eşi: Ocağımı yıktılar, ocakları yıkılsın
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        İZMİR'inÇiğli ilçesinde markette çıkan tartışmada öldürülen polis memuru Mehmet Sıddık Temel (51), memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin tabutuna sarılan 3 çocuk annesi Sibel Temel, "Ocağımı yıktılar, ocakları yıkılsın" dedi.

        Olay, 28 Ekim günü saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, markette alışveriş yaptığı sırada çıkan tartışmada açılan ateş sonucu sol koluna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve izinli olduğu öğrenilen Temel, kurtarılamadı. Cenazesi baba ocağı Erzurum'a getirilen Temel için ikindi vakti Narmanlı Camisi'nde namaz kılındı. Eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken ve güçlükle ayakta durabilen Sibel Temel, "Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yapanların yanına kalmasın. Başka hiçbir şey demiyorum. Benim ocağımı yıktılar, ocakları yıkılsın" dedi. Mehmet Sıddık Temel'in cenazesi, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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