Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1'i ağır 4 yaralı (4)

ERZURUMVALİSİ: EMRE YAZGAN'A MÜDAHALE EDİLİYOR

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'a, hastanede müdahale edildiği bildirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Milli sporcu Emre Yazgan'a müdahale ediliyor. 4 yaralı var" dedi. Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.