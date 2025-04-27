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        Hakim ve savcıdan hukuk fakültesi öğrencilerine 'kurgusal' duruşma

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bölge üniversitelerinin katılımıyla düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik kurgusal duruşma düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:50
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        Hakim ve savcıdan hukuk fakültesi öğrencilerine 'kurgusal' duruşma
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        ERZURUM Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bölge üniversitelerinin katılımıyla düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik kurgusal duruşma düzenlendi. Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri ile savcının katıldığı kurgusal duruşmaya hukuk fakültesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, "Gerçek hakim, savcı, avukatlar nezaretinde, gerçek olaymış gibi uygulama yapıldı" dedi.

        Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bölge üniversitelerinin katılımıyla KUDAKAF'25 düzenlendi. ‘Adaletin Temsilcileri Olan Hakim-Savcılık Mesleğine Giriş ve Kariyer Süreci’ söyleşişinin ardından hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcısının katıldığı kurgusal duruşma yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği duruşmada uyuşturucu ticaretiyle suçlanan bir sanığın temsili duruşması yapıldı. Sanığın salona alınmasıyla başlayan duruşmada gerçek bir mahkemede yapılanlar uygulamalı olarak gösterildi. Sanığın ifadesinin alınması, tanıkların dinlenmesi ve Cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği, avukatın müvekkilini savunduğu duruşmada mahkeme başkanının kararı açıklaması da yer aldı. Mahkeme başkanı duruşma sonrası "Arkadaşlar yargılama bu şekilde. Herkes anladı umarım" dedi. Öğrenciler duruşma sonrası hakim ve savcılar ile görev alanları alkışladı.

        Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, fakültede teorik ve kurumsal olarak verilen derslerin pekiştirilmesi amacıyla kurgusal duruşmanın düzenlendiğini söyledi. Her şeyin kuramsal olmadığını belirten Karcıoğlu, "Bizim fakültemizde zaten bu tür uygulamalar yapılıyor ama Adalet Bakanlığı’nın müfettişleri, başsavcı, bölge mahkemesi başkanları, Cumhuriyet savcılarımızın iş birliğiyle pratikten, uygulamadan bu bilgilerin aktarılması son derece önem arz ediyor. Üniversite sanayi iş birliği diyoruz, biz de buna 'üniversite-adliye' iş birliği dedik. Pırıl pırıl gençler gelerek sorularını yönelttiler. Gerçek hakim, savcı, avukatlar nezaretinde bir gerçek olaymış gibi uygulama yapıldı. Kurgusal bir dava görülüyor. Hem iddia makamı hem karar mekanizması hem de savunma mekanizması, yazıcı, mübaşir gerçek bir duruşma gibi" diye konuştu.

        İLK DURUŞMA DENEYİMİ

        Hukuk fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Keskin, kurgusal duruşmanın çok faydalı olduğunu söyledi.

        Kurgusal duruşmanın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu belirten hukuk fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Kerim Karaduman, "İlerde biz de bu meslekleri yapacağız. Duruşmalarda görev alacağız. Günümüzde de çok fazla bir suç türü olan uyuşturucuyla ilgiliydi duruşma. Beğendim" ifadelerini kullandı.

        İlk duruşma deneyimi yaşadığını söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Şevval Nur Özel, "Duruşma çok ilgimi çekti. Hakimliğe bir ilgim olduğu için karar nasıl alınır, duruşmada nelere dikkat edilir, bir hakim nasıl konuşur? Bunlar çok dikkatimi çekti ve bölüme olan ilgimi artırdı. Bence çok güzeldi" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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