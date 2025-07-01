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        Patlamada sol yanı felç kalan gazi, 14 yıllık sevgilisiyle dünyaevine girdi

        ŞIRNAK'ta uzman çavuş olarak görev yaparken Gabar Dağı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp gazi olan Ebubekir Durmuş (35), 14 yıllık sevgilisi Sümeyra Payveren (30) ile hayatını birleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:00
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        Patlamada sol yanı felç kalan gazi, 14 yıllık sevgilisiyle dünyaevine girdi
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        ŞIRNAK'ta uzman çavuş olarak görev yaparken Gabar Dağı’nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp gazi olan Ebubekir Durmuş (35), 14 yıllık sevgilisi Sümeyra Payveren (30) ile hayatını birleştirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 6 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan tedavisinin ardından sol tarafı felç kalan Durmuş, “Patlamada kaybettiğim sol yanım, eşim oldu" dedi.

        Uzman çavuş Ebubekir Durmuş, 2017 yılında Gabar Dağı'nda görev sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulans uçakla Ankara GATA’ya sevk edilen Ebubekir Durmuş, 6 kez kalbi durmasına rağmen yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndü. Parçalanan kafatasına kemik nakledilen Durmuş'un sol tarafı felç kaldı. Ebubekir Durmuş, ölümle yaşam arasında gidip geldiği zorlu süreçte, 2011 yılında bir kafede tanıştığı sevgilisi Sümeyra Payveren’nin desteğiyle hayata tutundu. Ebubekir Durmuş ile Sümeyra Payveren, Erzurum’da yapılan düğünle dünyaevine girdi.

        Ebubekir Durmuş, “6 kez kalbim durdu. Her seferinde geri getirildim. Ama beni asıl hayata bağlayan aşkımın sevgisi oldu. Bu benim ikinci hayatım. Sol yanımı kaybettim ama onun sevgisiyle yeniden doğdum. Devletime, hekimlerimize ve en çok da eşime minnettarım. Tedavilerim boyunca sabırla yanımda oldu. Onun manevi desteği sayesinde iyileştim. Bu hayatta bana en büyük mucize o oldu" diye konuştu.

        'YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR'

        Sargılar içindeki halini ilk gördüğünde dahi geri adım atmadığını anlatan Sümeyra Payveren, “Birlikte yaşadık, birlikte iyileştik. Bu zorlu süreçte pes etmedik. Her zorluğu omuz omuza aştık. Şimdi yepyeni bir hayat başlıyor. Daha güzeli için birlikte çalışacağız. O haliyle bile sevdiğim adamdı. Ne yaşarsak yaşayalım, onunla kalacağımı biliyordum. Sabrettik, inandık, 14 yıl sonunda hayalimiz gerçek oldu. Şimdi yepyeni bir hayat başlıyor. Daha güzeli için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        SİLAH ARKADAŞLARI TÜRK BAYRAĞI İLE SALONA GİRDİ

        Düğünün yapıldığı salona damadın silah arkadaşları, Ali Kınık'ın ‘Yalnız değilsin’ şarkısı eşliğinde, ellerinde Türk bayrağı ile girdi. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın nikahı kıydığı törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, çok sayıda gazi ve davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, “Bu nikah, sadece 2 kişinin değil, bir milletin sevgisinin, fedakarlığının, direncinin göstergesidir" dedi.

        'VATAN İÇİN CANIMIZ FEDA'

        Aynı patlamada gazi olan emekli Uzman Çavuş Mehmet Yitmez ise “2017 yılında aynı mevzideydik. Ben, Ebubekir ve başka bir arkadaşımız birlikte yaralandık. O gün bugündür birbirimizin yanındayız. Bugün burada onu mutlu görmek, bize gurur veriyor. Vatan için canımız feda" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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