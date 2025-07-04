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        Erzurum'da 439 kişi kayıp olarak aranıyor

        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, 2020-2025 arasında kaybolan 5 bin 365'inin sağ, 13'ünün kişinin ise ölü bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:40
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        Erzurum'da 439 kişi kayıp olarak aranıyor
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        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, 2020-2025 arasında kaybolan 5 bin 365'inin sağ, 13'ünün kişinin ise ölü bulunduğunu bildirdi. Vali Çiftçi, halen kayıp olarak aranan 439 kişiden 38'inin akli dengesinin yerinde olmadığını belirtti.

        Aylık asayiş toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Erzurum Emniyet Müdürlüğü salonunda yapıldı. Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı'nın katıldığı toplantıda Vali Çiftçi, 2025'in ilk 6 ayında, kişilere, mal varlığına, devlete, millete karşı işlenen suçlar, narkotik mücadele, düzensiz göç ve trafikle ilgili verileri paylaştı. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre yüzde 12,1 oranında bir azalma olduğu bilgisini veren Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalma olduğunu söyledi. Devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da yüzde 31,8 oranında bir düşüş yaşandığını ifade eden Çiftçi, narkotik suçlarla mücadeleye de ağırlık verdiklerini kaydetti. Düzensiz göç konusunda da operasyonların arttığını belirten Vali Çiftçi, bu alanda da başarılı mücadele yapıldığını söyledi.

        38'İ AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

        Vali Çiftçi, toplantıda kentte yaşanan kayıp vakalarıyla ilgili de bilgi verdi. Erzurum'da 2020 ve 2025 yılları arasında yaşanan kayıp vakalarında 13 kişinin ölü, 5 bin 365 kişinin sağ olarak bulunduğunu belirtti. Vali Çiftçi, "Halen 439 şahıs kayıp olarak aranıyor. Bu 439 şahıstan 38'inin akli dengesi yerinde değil. Bunlardan 34'ü habersiz olarak evden ayrılmış bir daha kendisinden haber alınamamış 4 ise engelli bakım merkezlerinden izinsiz olarak ayrılan vatandaşlarımızdan oluşuyor" dedi.

        Kaybolma olaylarının önüne geçmek için vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Çiftçi, "Örneğin çocuklar oyun oynarken asla yalnız ve kendi başlarına bırakılmalı. Yine çocuklar ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için üzerlerinde ismi, soy ismi, telefon numarası, adresinin yazıldığı kolye, bileklik, ya da elbiseye dikili etiket olabilir bu tür bir tedbir alınması. Yaşlı ve akli dengesi yerinde olmayan şahısların kaybolması durumunda da bulunmasına yardımcı olmak üzere GPS cihazları var. Bunu kullanmalarının teşvik edilmesi faydalı olur. Bu cihazlar, vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşmamıza, onları bulmamıza yardımcı olacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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