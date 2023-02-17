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DSİ 8. Bölge Müdürlüğü deprem bölgesi için mobil tuvalet üretimini sürdürüyor

AA

Erzurum'daki Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için mobil tuvalet üretimine devam ediyor.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü deprem bölgesi için mobil tuvalet üretimini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için mobil tuvalet üretimine devam ediyor.

DSİ'nin kent yerleşkesindeki atölyelerde çalışma yapan ekipler, şu ana kadar 71 mobil tuvalet üretti.

Bölge Müdür Yardımcısı Hikmet Serçemeli, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren DSİ olarak tüm lojistik desteklerin deprem bölgesine ulaştırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki iller için 100 mobil tuvalet yapımını 15-20 kişilik ekiple sürdürdüklerini belirten Serçemeli, şu bilgileri verdi:

"28 mobil tuvalet Hatay'a gönderildi. Şu an 43 tuvaletimiz hazır, onları da göndereceğiz. Araçlarımız sürekli deprem bölgesine malzeme taşıyor ve bu araçlar bugün geri gelecek. Tekrar hazır olan tuvaletler deprem bölgesine gidecek. Hafta sonuna kadar 100 adet tamamlanmış olacak. Ekip olarak organize şekilde mobil tuvaletleri yapmaya başladık. İhtiyaç olması halinde 100 sayısı yükseltilecek. Tuvaletler bölge müdürlüğümüzün atölyelerinde kendi imkanlarımızla yapılıyor. 50'ye yakın personelimiz atölyelerde çalışıyor ve bunların 15-20 tanesi sadece bu iş için özel çaba sarfediyor. DSİ olarak depremin olduğu andan itibaren 7/24 lojistik destek vermeye çalıştık."

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