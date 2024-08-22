Erzurum'da eğitimini tamamlayan 393 polis adayı mezun oldu

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM Çat Yolu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 30. dönem mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Faruk Uğur, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Erzurum POMEM'de mezun olan polis adaylarının eğitiminin 10 ay sürdüğünü söyledi.

Mezun olan polis adaylarına başarı dileyen Çiftçi, "Bugün burada, ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir sorumluluk üstlenecek olan 393 genç polisimizin mezuniyet töreni için bir araya geldik. Onlar, vatan sevgisiyle dolu, adanmışlıkla yoğrulmuş, fedakarlık ve azimle donanmış vatan evlatları olarak, Türk Polis Teşkilatı'nın saflarına katılmaya hak kazandılar." dedi.

Çiftçi, polis adaylarının hizmete başlamak için hazır oluğunu belirterek, şöyle konuştu: "İntibak eğitiminin tamamlanmasının ardından, 2 dönemde toplam 18 ders başlığı altında, 660 saatlik teorik ve pratik eğitim alan genç kardeşlerimiz, temel atış eğitimini de başarıyla tamamlayıp mezun olmaya hak kazandılar. Bugünden itibaren büyük bir iftiharla giydiğiniz şerefli üniformanın sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Bu üniforma, milletimizin güvenliğini sağlama görevinin size teslim edildiğinin göstergesidir. Göğsünüzde taşıdığınız ay yıldız ise vazife şuurunuzun yüksek olduğunu size hatırlatmaktadır. Sizler, suçlunun ve zalimin karşısında dimdik duran, milletini koruyan, adaletin ve hukukun savunucuları olacaksınız. Unutmayın ki, bu meslek büyük bir adanmışlık, fedakarlık ve gayret ister. Suçla mücadele ederken hukukun sınırları içinde kalmak, kanunların size verdiği yetkiyi vicdan pusulanızla dengelemek, en büyük sorumluluğunuz olacaktır. Sizler kadim şehrimiz Erzurum'da eğitim alarak artık büyük bir ailenin parçası oldunuz. Hepimizin tek bir amacı var, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak."

Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir de eğitimini tamamlayan polis adaylarını eğitimde şefkat ile kucaklayıp erdem ve bilgiyle donattıklarını söyledi. Polis adaylarının üniformayı Nene Hatun'un memleketinde kuşandıklarına dikkati çeken Özdemir, "Eğitim kurumumuzun amacı devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne duyarlı, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına sahip insan haklarına saygılı, toplumla iyi iletişim kurabilen, teknoloji kullanma becerisine sahip polisler yetiştirmektir." dedi. Özdemir, polis adaylarının ülkenin dört bir yanında görev alacaklarını anımsatarak "Gözü pek yiğitlerim, bu ocak kutsal bir ocaktır, vatandaşın canı malı, namusu ve huzuru sizlere emanet edilmiştir. Bilgili ve inançlı yüreğinizle sadakatle bağlandığımız teşkilatımıza, amirlerinize güvenin. Kanunlara saygılı olun. Adalet için ettiğiniz yemini asla ve asla unutmayın." nasihatinde bulundu.