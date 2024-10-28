Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

Çiçek, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Vali Çiçek, daha sonra tarihi Kongre binasında Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim sergisinin açılışını yaptı.

Vali Hayrettin Çiçek ve kurum müdürleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan programda, Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü Hava Şehitleri Anıtı’na karanfil bıraktı, dua etti.

Törene protokol üyeleri, kurum yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından çelenk sunuldu.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bazı kurumların müdürleri ile çok sayıda polis ve asker katıldı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla çelenk sunma programları yapıldı.

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