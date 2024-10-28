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        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

        Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla çelenk sunma programları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:44
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        Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
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        Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla çelenk sunma programları yapıldı.

        Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bazı kurumların müdürleri ile çok sayıda polis ve asker katıldı.

        - Kars

        Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından çelenk sunuldu.

        Törene protokol üyeleri, kurum yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Ağrı

        Ağrı’da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan programda, Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü Hava Şehitleri Anıtı’na karanfil bıraktı, dua etti.

        - Ardahan

        Ardahan'da da valilik bahçesinde program düzenlendi.

        Vali Hayrettin Çiçek ve kurum müdürleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Çiçek, daha sonra tarihi Kongre binasında Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim sergisinin açılışını yaptı.

        Çiçek, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        - Tunceli

        Tunceli’de de Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Programda katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

        Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, gaziler, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

        Kentin ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla çelenk sunma programları gerçekleştirildi.

        - Iğdır

        Iğdır’daki program, 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesindeki Atatürk Anıtı’nda düzenlendi.

        İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması sonrası, anıta çelenk sunuldu.

        Törene, Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Cavit Tütüncü, Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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