Erzurum'da tüp dolum tesisinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tüp dolum ve üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı.

Erzurum'da tüp dolum ve üretim tesisinde çıkan yangın nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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