Bakan Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı

Daha sonra 2023 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra tedavisi devam eden Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi matematik öğretmeni Şükrü Bayram'a evinde "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Tekin, ardından da emekli öğretmen Nedim Şengül'ü Yakutiye ilçesindeki evinde ziyaret etti.

- Hasta ve emekli öğretmenleri evinde ziyaret etti

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