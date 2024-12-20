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        Erzurum'da karla kaplanan avlaklara yaban hayvanları için yem bırakıldı

        Erzurum'un Olur ilçesinde karla kaplanan avlaklara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:02
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        Erzurum'da karla kaplanan avlaklara yaban hayvanları için yem bırakıldı
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        Erzurum'un Olur ilçesinde karla kaplanan avlaklara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Kaymakamlık koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince, karla kaplı doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yapıldı.

        Hazırlanan yem ve otlar, Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Vedat Ergün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır ile DKMP Oltu Şefi Yusuf Haşhaş'ın katılımıyla, Kaban Devlet Avlağı'ndaki bölgelere bırakıldı.

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