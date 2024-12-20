Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Öte yandan uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 19, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.

Yapılan aramada, 62,49 gram sentetik uyuşturucu, 4,37 gram esrar, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat ve 1 otomatik tüfek ele geçirildi.

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