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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:10
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Erzurum'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik belirlenen adreslere "Narko Güç" operasyonu yaptı.

        Yapılan aramada, 62,49 gram sentetik uyuşturucu, 4,37 gram esrar, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat ve 1 otomatik tüfek ele geçirildi.

        Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 19, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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