Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.