Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ bölgesinde konuştu:

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Judo Genç Milli Takımı'ndan bir sporcunun hayatını kaybettiği 3'ünün de hafif yaralandığı çığ düşmesine ilişkin, "Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ bölgesinde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Judo Genç Milli Takımı'ndan bir sporcunun hayatını kaybettiği 3'ünün de hafif yaralandığı çığ düşmesine ilişkin, "Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi." dedi.

        Vali Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki çığ bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sporcudan dolayı, spor camiasına ve millete başsağlığı diledi.

        Sporcuların çıktığı alanın kayak merkezinin dışında olduğunu anlatan Çiftçi, burada genelde doğa yürüyüşleri ve ekstrem sporlar yapıldığını anlattı.

        Çiftçi, sporcuların bölgeye kamp yapmaya geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Doğa yürüyüşü yapmaya çıktıklarında, herhangi bir şekilde Büyük Büyükşehir Belediyemize, AFAD ekiplerimize veya resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olmamış. Demek ki rotayı kendileri belirlemişler. Halbuki Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa biz onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi. Zaten kayak merkezinde herhangi bir şekilde çığ düşme imkanı, ihtimali yok. Çünkü Büyükşehir Belediyemiz bu tür riskli olan alanlarda kendileri kontrollü bir şekilde çığ düşürme çalışmaları yapıyorlar. Eğer yine önceden haberimiz olsaydı yine yürüyüş yapacakları alanda da bu tür bir çalışma yapılabilir. Böyle bir üzücü hadisenin yaşanmasının önüne geçebiliriz."

        Çiftçi, çığ düşen bölgede kayak yapılmadığını vurgulayarak, "Burası kapalı bir alan. Kayak merkezlerimiz şu anda bizim ön tarafımızda bulunan bölgede yer alıyor arkamızdaki alan şu anda Sultansekisi diye belirttiğimiz isimlendirdiğimiz alan, kayak alanı değil." diye konuştu.

        Hastanelerde 3 yaralının bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Sporcularımız hafif yaralı olarak hastanede, müşahit altında tutuluyorlar. Onların sağlıkları sıhhatleri iyi herhangi bir risk yok. Bir süre sonra da tahmin ediyorum ki şifayla taburcu olacaklar." dedi.

        Vali Çiftçi'ye, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü,...
        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü,...
        Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
        FLAŞ
        FLAŞ
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı