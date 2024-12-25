GÜNCELLEME - Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'daki çatı yangını kontrol altına alındı

Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kentte 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesine devredilerek turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışması yürütülen tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında yangın çıktı.

Aynalı, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. Can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." dedi.