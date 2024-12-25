Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'daki çatı yangını kontrol altına alındı

        Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'daki çatı yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da restore edilen yaklaşık 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kentte 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesine devredilerek turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışması yürütülen tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında yangın çıktı.

        İhbar üzerine tarihi yapının bulunduğu Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ne, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saat süre çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Aynalı, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. Can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (4)
        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (4)
        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (3)
        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (3)
        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (2)
        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (2)
        Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'da çıkan yangına müdahale ediliyor
        Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'da çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kendisine saldıran kurttan köpekleri sayesinde kurtuldu
        Kendisine saldıran kurttan köpekleri sayesinde kurtuldu
        Apartmanda gaz paniği, polis kapıları çalarak uyardı
        Apartmanda gaz paniği, polis kapıları çalarak uyardı