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        TÜSF, organizasyonlarla öğrencileri "kültür elçisi" yapıyor

        MUHAMMET MUTAF - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), düzenlediği organizasyonlarla öğrencilerin farklı şehirleri ziyaret ederek tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanımalarını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:06
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        TÜSF, organizasyonlarla öğrencileri "kültür elçisi" yapıyor
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        MUHAMMET MUTAF - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), düzenlediği organizasyonlarla öğrencilerin farklı şehirleri ziyaret ederek tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanımalarını sağlıyor.

        Üniversiteler Kış Sporları Oyunları için Erzurum'a gelen Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun spor organizasyonlarıyla hem öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını hem de şehirlerin tanıtımına destek olduğunu belirtti.

        Federasyon olarak takım sporları organizasyonlarını lig formatında düzenlediklerini, gelecek eğitim yılında ise yeni bir yapılanmayla sportif faaliyetleri yürüteceklerini anlatan Türkmen, "Bununla ilgili yoğun planlama çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçevede geçen ay Burdur’da geniş çaplı bir stratejik planlama konferansı tertip ettik. Orada çeşitli prensip kararlar aldık. Önümüzdeki yıl bambaşka bir formatta daha geniş katılımın olacağı, daha renkli, daha ilgi çekecek nitelikte ve marka değeri yüksek organizasyonları düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Türkmen, federasyon olarak temelde iki amaçları olduğundan bahsederek şunları söyledi:

        "Birincisi yükseköğretim alanı içerisindeki bütün öğrencilere ulaşıp onları sportif faaliyetlere yönlendirebilmek, özellikle sağlıklı yaşam davranışı olarak fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirmektir. İkincil önceliğimiz de yarışmacı sporcular, sporcu öğrenciler var. Ağırlıklı olarak performans sporcularına yönelik yarışmalar düzenliyoruz. Bu sporcuları hem üniversite ortamında marka değeri oluşacak organizasyonlarla bir araya getirelim istiyoruz hem de uluslararası düzeyde ülkemizi başarılı şekilde temsil etmek istiyoruz."

        - Öğrencilerin başka yerlerde üniversitelerini temsil etmesi görünürlüğü artırıyor

        ABD'de yüksek öğretimdeki öğrencilerden oluşan takımların mücadele ettiği liglerin dünyanın en önemli spor organizasyonları olduğunu aktaran Türkmen, bunun Türkiye'de de olması için önümüzdeki yıllarda bazı branşlarda çalışmalar olabileceğini, markası yükselen ve profesyonelleşmiş organizasyonlara gidebileceklerini kaydetti.

        Türkmen, üniversitelerin yüksek öğretim alanında görünür olması açısından bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu anlatarak, "Öğrencilerinin başka yerlerde üniversiteyi temsil etmesi, görünür olması ve başarılı sonuçlara imza atması üniversitelerin görünürlüğü ve ileride tercih edilirliği açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

        Organizasyonların şehirlerin tanıtılmasında önemine olduğunu anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız organizasyonlar şehirlerin yüksek öğretim öğrencilerine tanıtılması açısından da çok önemli işlevler görüyor. Pek çok öğrenci ve sporcu öğrenci arkadaşlarımız bu organizasyonlar vasıtasıyla yeni yerler görüp o yerlerin kültürünü, tarihi değerlerini, turizmle ilgili bütün zenginliklerini tanıma ve deneyimleri fırsatları yakalıyor. Mesela Erzurum'da düzenlenen Kış Sporları Oyunları için gelen öğrencilerimizin pek çoğu, cağ kebabını ilk kez tatma fırsatı buluyor. Bu son derece değerli. Erzurum'un zengin tarihi arka planının gençlere, üniversite öğrencilerine tanıtılıyor olması açısından önemli. Böylelikle biz geniş katılımlı organizasyonlarla pek çok üniversite öğrencisinin Anadolu’nun farklı kentlerini görme, oraların zengin kültürünü, turizm değerlerini bizzat yaşama fırsatını da sağlamış oluyoruz. Aynı şeyi uluslararası etkinliklerle aslında ülkemizin değerlerini tanıtmak için kullanmış oluyoruz. 2011 Üniversiade Erzurum'da yapılmıştı. Hala yurt dışına gittiğimizde Erzurum konuşuluyor."

        Türkmen, Ankara ve Burdur'da düzenlenecek şampiyonalarda yurt dışından gelen öğrencilerin ülkenin tarihi, kültürel, turistik, manevi ve insani değerlerini görerek tanıma fırsatı yakalayacaklarını aktardı.

        - "Çok güzel ortam var"

        Yıldız Teknik Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı oyuncusu Aleyna Başar ise Erzurum'a kendi branşlarının yanında aynı üniversiteden kayak ve snowboard takımıyla birlikte geldiklerini belirtti.

        Erzurum'da müsabakalar haricinde de eğlenceli vakitler geçirdiklerini ifade eden Başar, "Mutfağından zaten söz bile etmiyorum. Burada gerçekten et yedim, cağ kebabı olsun, diğer yemekleri olsun, ikramları olsun. Boş vaktimizde genelde yemek yiyorduk ya da kayağa geliyorduk. Erzurum güzel, küçük ama hoş bir yer." diye kaydetti.

        Başar, gittikleri yerlerde yaşadıklarını döndüklerinde başkalarına anlattığını bildirerek, şunları dile getirdi:

        "Genelde gezdiğimiz yerleri, yaptığımız kayağı, yiyip içtiklerimizi, müsabakaların ne kadar eğlenceli olduğunu bu tarz şeylerden bahsediyoruz. Şu ana kadar Erzurum'a müsabakalar için iki kez geldim. Hiçbirisinde keşke gelmeseydim olmadı. Her zaman da önerdim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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