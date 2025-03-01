TÜSF, organizasyonlarla öğrencileri "kültür elçisi" yapıyor

MUHAMMET MUTAF - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), düzenlediği organizasyonlarla öğrencilerin farklı şehirleri ziyaret ederek tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanımalarını sağlıyor.

Üniversiteler Kış Sporları Oyunları için Erzurum'a gelen Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun spor organizasyonlarıyla hem öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını hem de şehirlerin tanıtımına destek olduğunu belirtti.

Federasyon olarak takım sporları organizasyonlarını lig formatında düzenlediklerini, gelecek eğitim yılında ise yeni bir yapılanmayla sportif faaliyetleri yürüteceklerini anlatan Türkmen, "Bununla ilgili yoğun planlama çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçevede geçen ay Burdur’da geniş çaplı bir stratejik planlama konferansı tertip ettik. Orada çeşitli prensip kararlar aldık. Önümüzdeki yıl bambaşka bir formatta daha geniş katılımın olacağı, daha renkli, daha ilgi çekecek nitelikte ve marka değeri yüksek organizasyonları düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Türkmen, federasyon olarak temelde iki amaçları olduğundan bahsederek şunları söyledi:

"Birincisi yükseköğretim alanı içerisindeki bütün öğrencilere ulaşıp onları sportif faaliyetlere yönlendirebilmek, özellikle sağlıklı yaşam davranışı olarak fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirmektir. İkincil önceliğimiz de yarışmacı sporcular, sporcu öğrenciler var. Ağırlıklı olarak performans sporcularına yönelik yarışmalar düzenliyoruz. Bu sporcuları hem üniversite ortamında marka değeri oluşacak organizasyonlarla bir araya getirelim istiyoruz hem de uluslararası düzeyde ülkemizi başarılı şekilde temsil etmek istiyoruz."

- Öğrencilerin başka yerlerde üniversitelerini temsil etmesi görünürlüğü artırıyor

ABD'de yüksek öğretimdeki öğrencilerden oluşan takımların mücadele ettiği liglerin dünyanın en önemli spor organizasyonları olduğunu aktaran Türkmen, bunun Türkiye'de de olması için önümüzdeki yıllarda bazı branşlarda çalışmalar olabileceğini, markası yükselen ve profesyonelleşmiş organizasyonlara gidebileceklerini kaydetti.

Türkmen, üniversitelerin yüksek öğretim alanında görünür olması açısından bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu anlatarak, "Öğrencilerinin başka yerlerde üniversiteyi temsil etmesi, görünür olması ve başarılı sonuçlara imza atması üniversitelerin görünürlüğü ve ileride tercih edilirliği açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.