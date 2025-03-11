Erzurum'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede çalışmaları

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 115 fişek, 10 bıçak, 4 cep telefonu, 1500 sahte konfeksiyon malzemesi, 1754 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalarda, 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

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